3. Ülke vatandaşı işçilere internet

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim iş birliğiyle halen adada yaşayan, ülkelerine dönemeyen kayıtlı tüm 3. ülke vatandaşı işçilerin telefonlarına, 2 GB internet yükleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve İnşaat Encümeni ile yapılan çalışma sonucunda hazırlanan işçi listesindeki kişilerin telefonlarına, Bakanlık iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim şirketleri tarafından 2 GB internet yüklemesi yapılacak.

Yüklemeler 1 Mayıs’ta başlayacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Bu uygulama ile işçilerin en azından aileleri ile görüşüp, içinde bulunulan süreci daha rahat atlatmaları amaçlanıyor.