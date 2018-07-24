3. TOPLANTI 31 TEMMUZ'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan toplantı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin birer konuşma yaptı.

TEKAKPINAR: “GEÇEN HAFTA BAŞLADIĞIMIZ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ”

Komisyon Başkanı Tekakpınar, 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için ikinci kez toplandıklarını söyleyerek, geçen hafta başladıkları çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bugünkü toplantıda taraflarla rakamlar üzerinde konuşabileceklerini ifade eden Tekakpınar, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmaları kısa sürede tamamlamayı ümit ettiklerini kaydetti.

AROĞLU: “ÜLKE REFAHINI ARTIRMAK ŞART”

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu, bugün yeni asgari ücretin belirlenmesi için ikinci toplantılarını yaptıklarını belirterek, amaçlarının ülke şartlarını da dikkate alarak doğru tespiti yapmak olduğunu kaydetti.

Aroğlu, ülke refahını arttırmanın şart olduğunu vurgulayarak, bunun için de milli gelirin arttırılması gerektiğini, bu olmadan reel artışın olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Devlet ve hükümet yetkililerinden bazı talepleri olduğunu, geçmişte bunları yazılı ve sözlü olarak aktardıklarını ifade eden Aroğlu, bu taleplerin de masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

İş hayatının zorluklarına değinen Aroğlu, iş hayatının önü açılmadan, ekonominin önünün açılmasının mümkün olmadığına işaret etti.

Küçülen ekonomide maaş artışı yapmanın kolay olmadığını belirten Aroğlu, devlet ve hükmet yetkililerinin çağrılarına karşılık vermesini temenni etti.

YELTEKİN: “ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SADECE ASGARİ ÜCRET SORUNU YOK”

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de, özel sektörde çalışan yaklaşık 104 bin çalışan olduğuna dikkat çekti.

Özel sektör çalışanlarının sadece asgari ücret sorunu olmadığını ifade eden Yeltekin, diğer sorunlara da değindi.

Devlet gelirlerinin artmasından yana olduklarını, işverenlerin sorunlarının çözülmesini istediklerini ifade eden Yeltekin, devletin gelirlerinin arttırılması için bir takım öneriler ortaya koydu.

Ülkede hava sahası ücreti alınmamasını eleştiren Yeltekin, hava sahası ücreti alınması halinde bundan yaklaşık 22 milyon TL gelir elde edileceğini kaydetti.

Dış temsilciliklere yapılan masraflara da işaret eden Yeltekin, TC’dekilerin dışındaki temsilciliklerin kapatılması önerisinde bulundu.

Yeltekin, bu iki öneri hayata geçirilirse yaklaşık 50 milyon TL gelir elde edilebileceğini, buradan elde edilecek gelirle de Yerel İstihdamı Destekleme Fonu kurulabileceğini kaydetti.

Ekonomik tedbirler oluşturularak, bütçeye kaynak yaratılabileceğine işaret eden Yeltekin, kamuda uygulanan resmi ve idari tatillerden özel sektör çalışanlarının da yararlanabilmesinin önünün açılması gerektiğini vurguladı.

5 veya fazla çalışanı olan işyerlerinin ödemelerini bankalar üzerinden yapması taleplerini dile getiren Yeltekin, DPÖ’nün belirlediği hayat pahalılığı oranlarının, otomatik olarak asgari ücrete yansıtılmasının sağlanacağı bir düzenlemeye gidilmesini istediklerini de söyledi.

İşlerin artık yasayla değil, yasal mevzuat veya tüzükle yapılması gerektiğini de ifade eden Yeltekin, özel sektörde örgütlenmenin sadece emekçi örgütleriyle yapılabilmesi gerektiğine de değindi.

Yeltekin, toplantıda özel sektör çalışanlarının sadece asgari ücret sorunu değil, diğer sorunlarının çözümü yönünde de görüş ortaya konulmasını istediklerini sözlerine ekledi.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 365 TL

KKTC’de 1 Mart’tan beri, asgari ücret aylık brüt 2 bin 365 TL, saatlik 13.64 TL, günlük 109.15 TL ve haftalık 545.77 TL olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisi olmak üzere 15 üyeden oluşuyor.

3. TOPLANTI 31 TEMMUZ'DA

İki saat süren toplantıda İşçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun , 31 Temmuz Salı günü saat 10.00’de yeniden bir araya gelmesi yönünde karar alındı.