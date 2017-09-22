3 TON KAÇAK ET!

Polis bu sabah Türkmenköy - Köprü Anayolu üzerinde düzenlediği operasyonda, bir van araçta 3 ton KAÇAK sığır eti tespit etti. 2 kişiyi tutukladı.

Olay Polis Bülteni’ne şöyle yansıdı.

“22.09.2017 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Türkmenköy - Köprü Anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, N.D.(E-26)’nin kullanımında bulunan van araçta yaklaşık 3 ton ağırlığında sığır eti bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan A.D. (E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”