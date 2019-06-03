3 TL'lik zam geri alındı

Tüp gaz fiyatlarına yapılan 3 Türk Lirası zammın geri alındığını açıklayan Taçoy: “Müdahale ettik ve geri aldık. Bayram sonrası bir düzenleme yapılacaktır.” dedi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, işletmeler tarafından yapılan zammın, geri alındığını belirterek, tüm gaz fiyatlarındaki düzenleme için bayram sonrası toplantı yapılacağını belirtti, şu an için zam yapılmadığının altını çizdi.

Taçoy, “Zam haberi doğruydu ama şirketler yapmış oldukları bu zammı bayram sonrasına bıraktılar. Yani bayram sonrası oturup zam olup olmayacağını kararlaştıracağız. Müdahale ettik ve geri aldık. Bayram sonrası bir düzenleme yapılacaktır.” dedi.Tüp gaz fiyatlarına 3 Türk Lirası zam geldiği açıklanmış, 67 Türk Lirası olan ev tipi tüp gazların, yapılan yüzde 5,75 oranındaki zam ile 3 TL’lik fiyat artışıyla 70 Türk Lirasından satılacağı, zammın, bayramdan sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti…

İşletmecilerden alınan bilgide yeni rakamlara göre yüzde 5,75 oranında bir zammın yapıldığı kaydedilmiş, şu an 67 TL olan ev tipi tüp gazın fiyatı 4 Haziran (yarın) itibariyle 70 TL’ye çıktığı ifade edilmişti.