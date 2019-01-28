3 tezkereye oybirliği…

Ayşe GÜLER

Meclis Genel Kurulu’nda 3 tezkere görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.

Saat 11.05’te toplanan Meclis Genel Kurulu’na UBP katılmadı. YDP, Genel Kurul’da hazır bulundu.

Toplantının başlamasının ardından, UBP Genel Kurul’a geldi.

Genel Kurul’da ilk olarak Meclis Başkanlığı’nın genel kurula sunuşlar okutulup, onaya sunuldu.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesi ilişkin tezkeresi görüşüldü. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Söz konusu tezkerenin ardından; Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) ( Değişiklik No: 2) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu, oybirliğiyle onaylandı.

Öte yandan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nin Hayvanlarının ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oybirliğiyle kabul edildi.