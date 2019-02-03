3 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs barışı için görevlendirdiği Özel Danışman Jane Holl Lute, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le tam 3 saat başbaşa görüştü.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yla olduğu gibi, Lute-Anastasiadis görüşmesi sonrasında da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (Cna) göre büyük bölümü baş başa geçen toplantının başlarına Kıbrıs Başkanlık Sarayı Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros, hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu ve Müzakereci Andreas Mavroyannis de katıldı.

Görüşme sürerken Müzakereci Mavroyannis'in bir ara toplantıdan ayrıldığı ve 20 dakika sonra elindeki bir dosyayla birlikte yeniden toplantıya katıldığı belirtildi.

İKİNCİ TUR VAR

Özel danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile de 1 saat 15 dakika görüşmüştü. Lute, Kıbrıslı liderlerle ikinci tur görüşmeler de yapacak.

Lute, pazartesi mesaisine yine Kıbrıslı Türk lider Akıncı ile başlayacak ve iki isim saat 14:30’da bir araya gelecek. Lute - Anastasiadis görüşmesinin de saat 16:30’da olacağı öğrenildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2018’de “geçici özel danışman” olarak atanan Jane Holl Lute, bugüne kadar adayı üç kez ziyaret etti.Kıbrıs’a ilk ziyaretini geçen yıl temmuz ayında gerçekleştiren Amerikalı diplomat, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.