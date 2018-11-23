“3 puanla tanışmaya geliyoruz”

Hüseyin KIRAL

Yaşadığı sorunlar nedeni ile Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Gençler Birliği, ligde Pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaşacağı Çetinkaya maçında üç puanla tanışmak arzusunda olduğu belirtildi. Geçtiğimiz hafta Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasına,

yeni teknik direktörü Salih Sakallı ile çıkan Gençler Birliği, Yeşilova karşısında iki kez öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü koruyamadı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Salih Sakallı yaptığı açıklamada, “Takımın moral ve motivasyonunun sıfır noktasında olduğunu, toparlamak için de zamana ihtiyaçlarını olduğunu” söyledi.

Sakallı: “Bir an önce camia olarak silkinip kendimize gelmeliyiz”

“Takım içerisinde oynanan dokuz karşılaşmada galip gelememenin hüznü yaşanıyor. Ancak, Lefkoşa deplasmanından galibiyet alarak hüznü, umuda çevirmek istiyoruz” açıklaması yapan G.Birliği Teknik Direktörü Salih Sakallı, “Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, Çetinkaya karşısında üç puanı hedefleyerek oynayacağız” dedi. Ligin devam ettiğini, ligin devre arasına kadar altı hafta daha olduğu ve bu altı haftada oynayacakları maçlarda alacakları puan veya puanlarla rakiplerinden fazla uzaklaşmamak gerektiğini belirten Sakallı, “Burada sadece takım değil, tüm camia bir an önce silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor” dedi.