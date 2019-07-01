3. parça Görneç’te bulundu!

Taşkent ve Dikmen’in ardından ‘füze’ olduğu açıklanan cisimle ilgili iki parça da Görneç’te bulundu.

Görneçli Ecevit Şah, füzeye ait olduğu düşünülen parçaları sosyal medya hesabından paylaştı. Parçaların üzerinde Rusça olduğu tahmin edilen yazılar yer alıyor.

Kasım: Kanat kısmı Görneç’e düştü

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, füzenin kanat kısmının Görneç’teki ağılların yer aldığı noktaya düştüğünü söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Kasım, polise bilgi verdiklerini belirten Kasım, şu anda bölgeye gittiğini ifade etti.

Görneçli Ecevit Şah: İki farklı noktada, iki parça bulduk

Görneç’e düşen cismi bulan Ecevit Şah, yaklaşık 1 kilometrelik arayla, iki farklı noktada, iki parça bulduğunu söyledi.

Şah şöyle konuştu: Patlama sesi duyduk ama ne olduğunu anlamadık. Polisler burada. Görneç’in dağ kısmında, parçanın biri eski Görneç denilen yukarı bölgeye, diğeri de ağıllar bölgesine düştü. Aralarında 1 kilometrelik bir alan var.

İlk bulduğumuz parçada uzaklaşın yazıyor.

İkinci parçaya ait görüntüler...