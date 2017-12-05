YENİDÜZEN (Özel)

Gönendere Mehmet İzzet Anaokulu’nda 4 yaş ve ana sınıfta eğitim gören 3 öğrencide ‘el ayak ağız hastalığı’ görüldü, veliler panik yaşadı.

Çoğunlukla 5 yaş altı çocuklarda, nadiren de yetişkinlerde görülen hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Okul İdaresi tarafından geçtiğimiz hafta velilere gönderilen bilgi notu, endişeyi daha da artırdı.

15 çocuğun eğitim gördüğü, 2 çocuğa ‘el ayak ağız hastalığı’ teşhisi konulduğu 4 yaş grubunda dün 7 öğrenci okula gönderilmedi.

Okul müdürü Jale Çelebi Öznergis, hasta olmamasına rağmen bazı öğrencilerin okula gönderilmediğini söyleyerek, okula gelmeyen öğrenci sayısının hasta öğrenci sayısına denk gelmediğini kaydetti.

İlköğretim Dairesi Müdür Vekili Hakkı Başarı ise şu ana kadar 2’si 4 yaş, 1’i ana sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 3 öğrenciye ‘el ayak ağız hastalığı’ teşhisi konduğunu söyledi, 2 öğrencinin söz konusu rahatsızlığı atlattığını dile getirdi.

Dün itibariyle 15 öğrencinin eğitim aldığı 4 yaş sınıfında 7 çocuğun okula gelmediğini, ana sınıf öğrencilerinin tümünün okulda olduğunu belirten Başarı, “Okula gelmeyen her öğrenci için bu hastalığa yakalandığını söylemek doğru değil” dedi.

El-Ayak-Ağız hastalığı ve belirtileri nedir?

El-Ayak-Ağız Hastalığı viral bir hastalıktır. Çoğunlukla 5 yaş altı çocuklarda, nadiren de erişkinlerde gözlenebilir.

Ateş, elde ayaklarda döküntü ile kendini gösterir.

El-Ayak-Ağız Hastalığı poliovirüs, coxacki virüs , echo virüs gibi virüslerden oluşan enterovirüs ailesinin neden olduğu bir hastalıktır. En çok sebep olan virüs ise Coxsackie virus A16’dır fakat diğer enterovirüsler de hastalığa neden olurlar. Özellikle Enterovirus 71 el-ayak ağız hastalığının salgınlarına neden olmaktadır.

Hastalık sıklıkla ateş, iştahsızlık, sıtma benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ile başlar. Ateş başladıktan 2-3 gün sonra, ağızda herpanjina adı verilen ağrılı, su dolu döküntüler meydana gelir.

İlköğretim Dairesi Müdür Vekili Hakkı Başarı:

Teşhis 3 öğrenciye konuldu, paniğe gerek yok

İlköğretim Dairesi Müdür Vekili Hakkı Başarı, şu ana kadar 2’si 4 yaş, 1’i ana sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 3 öğrenciye ‘el ayak ağız hastalığı’ teşhisi konduğunu söyledi, 2 öğrencinin söz konusu rahatsızlığı atlattığını dile getirdi.

Dün itibariyle 15 öğrencinin eğitim aldığı 4 yaş sınıfında 7 çocuğun okula gelmediğini, ana sınıf öğrencilerinin tümünün okulda olduğunu belirten Başarı, “Okula gelmeyen her öğrenci için bu hastalığa yakalandığını söylemek doğru değil” dedi.

Başarı, hastalığın ilk kez 2 hafta önce bir 4 yaş, bir de ana okul öğrencisinde ortaya çıktığını belirtti.

4 yaş sınıfında eğitim gören başka bir öğrenci daha aynı hastalığın görülmesi üzerine okul yönetiminin velilere hastalığın belirtileri ile ilgili bilgi notu gönderdiğini ifade eden Başarı, bu durumun velilerde tedirginlik yarattığını kaydetti.

Başarı, gönderilen bilgi notu nedeniyle bazı ailelerin çocuklarını okula göndermediklerini söyleyerek, paniğe gerek olmadığını sözlerine ekledi.

Okul müdürü Jale Çelebi Öznergis:

Hasta olmamasına rağmen, bazı öğrenciler okula gönderilmiyor

Okul müdürü Jale Çelebi Öznergis ise ‘el ayak ağız’ hastalığı teşhisinin 2 öğrenciye konulduğunu, velilerin bu konuda okul yönetimini bilgilendirdiklerini kaydetti.

Öznergis, geçtiğimiz hafta içerisinde velilere hastalığın teşhisi ile ilgili velilere duyuru gönderdiklerini, bu nedenle de hasta olmamasına rağmen bazı öğrencilerin okula gönderilmediğini söyledi.

Ayrıca Öznergis, okula gelmeyen öğrenci sayısının hasta öğrenci sayısına denk gelmediğini de vurguladı.

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