3 Milyon TL KKTC’ye çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 29 Eylül çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye KKTC’ye çıktı.

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilen çekilişlerin büyük ikramiyesi bu kez KKTC’ye çıktı. Dün gece gerçekleştirilen çekilişte 010344 numaralı tam bilete isabet eden 3 milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa seyyar bayilerimizden Yakup Ulaş tarafından satılan bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev vatandaşlara çağrı yaparak milli piyango oynayanların biletlerini kontrol etmesi konusunda vurgu yaptı.