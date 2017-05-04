Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplantısında son sözü alan CTP Milletvekili Armağan Candan da trafikle ilgili dönüşümü sağlamaya yarayacak AB ile birlikte hazırlanmış “Motorlu Araçlar, Ehliyet Sistemi ve Sürücü Sağlığı, Şoför Okulları ve Ehliyet Sınav” tüzüklerinin ne olduğunu sordu.

Candan, hazırlanan tüzüklerin neden Bakanlar Kurulu gündemine gelmediğini belirterek, hükümetin bu yönde kararı olup olmadığını öğrenmek istediğini söyledi.

AB projesi çerçevesinde 3 milyon Euro’luk katkı öngörüldüğünü ancak tüzükler hayata geçmezse bu kaynaktan yararlanılamayacağı endişesini ifade eden Armağan Candan, trafik güvenliği için bu konuda hükümetin elini çabuk tutmasını istedi.

Candan, trafiğin ve kanserin ülkenin en önemli konularını oluşturduğunu vurguladı.

Armağan Candan, “açık bir yara” diye nitelediği Lefke-Güzelyurt yolunda ne noktada olunduğunu sordu. Bu yolda ilgili firmayla bazı sorunlar yaşandığını duyumunu ifade eden Candan, 15 Kasım’da açılması planlanan yolun açılamadığını, neler olduğunu bölge halkının ve toplumun bilme hakkı olduğunu söyledi.