3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanıyor
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Basın Teşvik Ödülleri’nin de verileceği resepsiyon, 3 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00’da Bedesten’de yapılacak.
Mustafa Kortun, Perihan Aziz, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan Seçici Kurul tarafından belirlenen Basın Teşvik Ödüllerinin sahipleri törende duyurulacak.
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Etiketler : Gazeciler Birliği, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü
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