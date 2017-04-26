Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Basın Teşvik Ödülleri’nin de verileceği resepsiyon, 3 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00’da Bedesten’de yapılacak.

Mustafa Kortun, Perihan Aziz, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan Seçici Kurul tarafından belirlenen Basın Teşvik Ödüllerinin sahipleri törende duyurulacak.