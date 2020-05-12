3 kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası…

Lefkoşa’da 3 kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Ç.Y. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kazım Sevinç, zanlının yasal velayetten kaçırma suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 4 Mayıs’ta saat 14.30 sıralarında Lefkoşa’da, 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu aracına aldığını, uygunsuz davranışlarda bulunduğunu kaydetti.

Polis, tahkikatın yeni başladığını ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, Zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.