3 kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası…
Lefkoşa’da 3 kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Ç.Y. bugün mahkemeye çıkarıldı.
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Lefkoşa’da 3 kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Ç.Y. bugün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Kazım Sevinç, zanlının yasal velayetten kaçırma suçundan tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlının 4 Mayıs’ta saat 14.30 sıralarında Lefkoşa’da, 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu aracına aldığını, uygunsuz davranışlarda bulunduğunu kaydetti.
Polis, tahkikatın yeni başladığını ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, Zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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