Sağlık Bakanı Ali Pilli, İstanbul’dan dün gelen 128 kişilik öğrenci grubuna test yapıldığını belirterek, şüpheli görünen 3 kişiye ileri tetkik yapıldığını ve tetkilerinin halen devam ettiğini açıkladı.

BRT’ye konuk olan Bakan Pilli, bugün itibariyle otellerde kalmakta olan 842 kişi bulunduğunu belirtti.

Pilli, dün boşaltılan Malpas Otelin temizlendiğini, 48 saatlik bekleme süresinin ardından yeniden karantina oteli olarak kullanılacağını belirtti.

Malpas Otel’den dün ayrılan öğrenci grubunun ise 7 günlük ev karantinasına devem ettiklerini de sözlerine ekledi.

Pilli, “Bu mücadeleyi birlikte veriyoruz, birlikte kazanacağız. Tek başımıza kazanacak değiliz.”diye konuştu.