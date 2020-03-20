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"3 kişi taburcu edilecek"

"3 kişi taburcu edilecek"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif  hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif  hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Bakan Pilli, tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edileceklerini söyledi. 

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