



Kıbrıslı Türk anne-oğul ile yine Kıbrıslı Türk bir erkeğin Manchester’e seyahat etmek üzere önceki gün gittikleri Larnaka Havaalanı’nda, tasarruflarında kaçak tütün bulundurdukları gerekçesiyle tutuklandığı haber verildi.

Alithia “Kıbrıslı Türkler İngiltere’ye Tütün Götürüyordu… 64 Kilo Tütünle Uçmaya Çalıştılar” başlıklı haberinde, isimlerini vermediği Kıbrıslı Türklerin, MT1059 sefer sayılı uçakla İngiltere’ye gitmek istediklerini, Larnaka Havaalanı’ndaki bagaj kontrolü sırasında bavullarında toplam 64 kilo 200 gram işlenmiş tütün bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre yapılan incelemede tütünlere, paketlerinin üzerinde Türkçe ve Rumca olarak “sağlığa zararlıdır” ibaresi olmadığından, KKTC’den satın alınmış addedilerek el konuldu, Kıbrıslı Türkler hakkında da 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Kıbrıslı Türklerin tütünü, İngiltere’ye götürmeleri için kendilerine, adını açıklamadıkları bir Rumun verdiğini söylediklerini yazan gazete, Rum polisinin, karma köy Pile’de sakin Rumu aramakta olduğunu haberine ekledi.