Fehime ALASYA

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ve dün akşam adaya cenazeleri getirilen Erdal ve Erbay Yılmaz kardeşler, Lefkoşa Kabristanlığında son yolculuğuna birlikte uğurlanıyor.

Birçok ailenin ocağına ateş düşüren salgın, Yılmaz ailesinin acısını ikiye katladı.

Covid- 19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Erdal Yılmaz'ın ardından 6 gün sonra kardeşi Erbay Yılmaz hayatını kaybetmişti...

Yılmaz kardeşler, vasiyetleri üzerine Lefkoşa Kabristanlığında bulunan annelerinin yanına defnediliyor.

Cenazeler, yoğun bürokrasi sonucu, dün akşam İngiltere'de adaya gelen ve içerisinde 4 Covid – 19 vakası olan 6 cenazenin içinde yer alıyordu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden diğer 2 cenazenin de öğlen saatlerinde defnedileceği belirtildi.

"Uçakla 3 kardeşim geldi, 2'si tabutta"

2 kardeşini de kaybeden Erol Yılmaz, tabutların başında gözyaşlarına boğuldu...

YENİDÜZEN'e konuşan acılı kardeş: "Akşamki uçakla 3 kardeşim geldi, 2'si tabutta, 1'ine sarılamadım bile, doğru karantinaya gitti. Canımız çok yandı çok, hala da yanıyor!"

Detaylar yarın gazeteniz YENİDÜZEN'de...