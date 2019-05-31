3 kadın dilenirken yakalandı

Lefkoşa’da polis ve zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaşları 21 ve 67 arasında değişen üç kadın dilenirken suçüstü yakalandı.

Sabah saatlerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Y.E., G.E., ve F.A., ileride yargılanmak üzere 20 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderildi.