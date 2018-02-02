3 ithal ve 2 yerli üründe kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, 31 ithal üründen 3 ve 48 yerli üründen 2’sinde limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kalıntı bulunan ithal ürünler Nuri Ersoy'a ait cin biber, Onbaşı'ya ait yeşil şili biber ve Engin Hürsen'e ait elma (starking) imha edildi.

Yerli ürünlerde ise Akdoğan'dan Ahmet Aktolgalı'ya ait sivri biber ve Güvercinlik'ten Zübeyde Gülden'e ait semizotunun hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü kalıntı tespit edilen Gazimağusa'da Selvi Kaçar'a ait sivri biber, Akdoğan'da Ahmet Aktolgalı'ya ait biber, Çayönü'nde Eylem Açıkyıldız'a ait ıspanak Karşıyaka'da Sinem Kardana'ya ait marul bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için hasadına izin verildi.