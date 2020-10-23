3 ithal, 2 yerli üründe limit üstü kalıntı
Tarım Dairesi 16 - 22 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi 16 - 22 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden 39’u temiz çıktı. 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
SVS Tic. Ltd’e. ait kırmızı kaliforyan biber ve Köşe Ticaret’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek. Muha Seb. Mey. Tic. Ltd’e ait trabzon hurmasında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi
Yerli ürünlerde ise 21 numuneden 19’unun temiz olduğu tespit edildi, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden üründe hasat erteleme uygulandı. Şahinler sakinlerinden Duran Kılbıyık’a ait kerevizde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imhası yapıldı.