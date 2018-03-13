3 iş yerinin faaliyetleri durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, 5-9 Mart tarihleri arasında 98 iş yerini denetledi; denetimler sonucunda altı iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, üç işyerinin faaliyeti geçici olarak durduruldu.



LTB’den yapılan açıklamada, Duble Meyhane ve Garfield isimli işletmelerin faaliyeti iş yeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve gayrisıhhi ortam nedeniyle; Küff Bar isimli işletmenin faaliyeti ise iş yeri izni olmaması nedeniyle geçici olarak durduruldu.



Orçun Nalbant Gıda Deposu, Snap Bar, Duble Meyhane ve Heybe Restoran isimli işletmelere iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.



Denetimler, 6 kuaför ve berber salonu, 5 pansiyon, 17 restoran, 4 gıda imalathanesi, 4 gıda deposu, 3 meyhane, 8 bar, 3 eğitim merkezi, 1 ilkokul, 1 sinema, 1 spor salonu, 1 dernek lokali, 3 off licence, 23 market, 2 internet kafe, 5 oto galeri, 3 kahvehane, 8 su otomatında gerçekleştirildi.



