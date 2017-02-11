3 HASTANEYE 'UYARI' CEZASI!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde uyarı cezası verilen her 3 hastanede ‘asansör eksikliği’ tespit edilirken, 1 özel hastaneye de ‘MORG, HASTANE MÜDÜRÜ VE KADROLU DOKTOR OLMADAN İŞLEM YAPILMASI’ nedeniyle ceza kesildi.

Ayşe GÜLER

Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki 12 özel hastane ve 3 dispanseri denetledi, 3 özel hastaneye uyarı cezası verdi.

Yapılan denetimlerde uyarı cezası verilen her 3 hastanede ‘asansör eksikliği’ tespit edilirken, 1 özel hastaneye de ‘morg, hastane müdürü ve kadrolu doktor olmadan işlem yapılması’ nedeniyle ceza kesildi.

Uyarı cezası alan hastaneler dahil tüm hastanelere eksikliklerinin giderilmesi için 3 AY SÜRE tanındı.

3 aylık süre sonunda hastaneler ikinci kez denetime tabi tutulacak, uyarı cezası alıp eksiklerini tamamlanmayan hastaneler ise önce GEÇİCİ sonrasında da SÜRESİZ SÜRELİĞİNE kapatılacak.

Denetim sonuçlarını ilk kez YENİDÜZEN ile paylaşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana , olumsuzlukların giderilmemesi halinde ikinci uyarı cezası verilmeden hastanelerin geçici süreliğine kapatılacağını açıkladı.

İKİNCİ UYARI YAPILMADAN, GEÇİCİ KAPATMA!... Denetim sonuçlarını ilk kez YENİDÜZEN ile paylaşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, olumsuzlukların giderilmemesi halinde ikinci uyarı cezası verilmeden hastanelerin geçici süreliğine kapatılacağını açıkladı.

Dana: “İkinci uyarı verilmeden geçiçi kapatma gündeme gelecek”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, 12 özel hastane ve 3 dispansere yapılan denetimlerde 3 özel hastaneye UYARI CEZASI verildiğini açıkladı.

Denetim sonuçlarını ilk kez YENİDÜZEN ile paylaşan Dana, 1 özel hastaneye 4 konu, diğer hastanelere de bir konu nedeniyle uyarı cezası verildiğini kaydetti.

Dana, yasal mevzuata göre tespit edilen eksikliklerin cezasının ‘uyarı cezası’ olduğunu ifade etti.

Morg yok!...

Uyarı cezası verilen her 3 hastanede asansör eksikliğinin yaşandığını dile getiren Dana, bir hastanede de morg, hastane müdürü ve kadrolu doktor olmadan işlem yapılması nedeniyle uyarı cezası verildiğini açıkladı.

Hastanelerdeki olumsuzluklar giderilmezse…

Olumsuzlukların giderilmemesi halinde ikinci uyarı cezası verilmeden hastanelerin geçici süreliğine kapatılacağını dile getiren Dana, ardından da süresiz kapatılma cezalarının verileceğini açıkladı.

Dana, “Eksik çalışan bir sağlık merkezini faaliyette tutmamız söz konusu değildir. herkes eksiğini giderecek, vatandaşa hak ettiği şekilde hizmet verecek” şeklinde konuştu.

3 ay süre!...

Uyarı cezası gerektirmeyen, ancak diğer küçük belgesel ve teknik eksikliklerin giderilmesi adına da hastanelere 3 aylık süre tanındığını dile getiren Dana, genel anlamda hastanelerin büyük çoğunluğu ve dispanserlerin yasadaki kurallara uyduğunu da söyledi.

“8 tüzük, 21 Şubat’ta Bakanlar Kurulu gündeminde…”

Dana, denetimlerin daha düzgün, nitelikli ve doğru noktada yapılabilmesi için uzun yıllardır çıkarılmayan tüzükler ile ilgili çalışmaların da tamamlandığını kaydetti.

Bu konuda hazırlanan 8 tüzüğün de 21 Şubat Salı günü Bakanlar Kurulu’na onay için sunulacağını açıklayan Dana, tüzüklerin hayata geçmesiyle gerek Özel Hastaneler Yasası işleyişi gerekse denetim noktasında çok daha iyi adımların atılacağı kaydetti.

Dana, halkın hizmet aldığı özel hastane, dispanser ve özel kliniklerdeki koşulların çok daha üst seviyeye getirileceğini sözlerine ekledi.