“3 günlük kit kaldı”

YENİDÜZEN- ÖZEL

Sağlık Bakanı Ali Pilli “eldeki kit sayısının Pazartesi’ne kadar yeterli olduğunu, sonrası için karar alınması gerektiğini” açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “kit alımı konusunda mevzuatın belli olduğunu bu konuda hükümetin karar alması gerektiğini” söyledi.

Pilli, “Sağlık Bakanlığı alabilir, Maliye Bakanlığı alabilir, ancak bu konuda Bakanlar Kurulu karar almalı” dedi, “Sorunu çözmek için çalışıyoruz” diyen konuştu.

“Bakanlık hukuki mevzuatı tüketti”

Öte yandan YENİDÜZEN’in bilgi aldığı üst düzey kaynaklar “Sağlık Bakanlığı’nın test kiti temini konusunda hukuki mevzuatı tükettiğini, konunun Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanması gerektiğini” ifade etti. Önümüzdeki dönem için 20 bin test kitine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bakanlar Kurulu’nun yavaş hareket etmesi nedeniyle eldeki kitlerin sayısının hızla azaldığı öğrenilirken konunun karara bağlanması noktasında Sağlık Bakanlığı’nın da çaba içerisinde olduğu ifade edildi.

“Hükümet karar almalı”

Hükümete yakın kaynaklar Sağlık Bakanlığı’nın ödeme kalemlerinin tükendiğini belirterek “Para maliyede hazır edilmiş olmasına karşın, Bu konuda sağlık bakanlığının ek harcama yapmasına Sayıştay onay vermiyor. Konunun ancak bir Bakanlar Kurulu kararınca çözülebileceği söyleniyor. Ancak konu haftalardır gündemde olmasına karşın Bakanlar Kurulu nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı toplanmıyor bu kararı üretmiyor” diye konuştu.

“Devlet Laboratuvarı kaynaklarına göre bazı PCR merkezlerinde şu an kit bitti. Geriye kalan kitler ise 72 saat içinde tükenecek” diyen kaynaklar konunun bir an önce hükümet düzeyinde karara bağlanmasının şart olduğunu ifade ediyor.