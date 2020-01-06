İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan astım hastası 17 yaşındaki Kıbrıslı genç Ahmet Ahmet’ten 5 Ocak’tan beri haber alınamıyor.



Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında bir kolejde eğitim alan İngiltere doğumlu Ahmet’in evden ayrılırken üzerinde siyah bir ceket olduğu belirtildi.

OĞULLARINI her yerde arayan Kıbrıslı aile ise kayıp başvurusuyla birlikte sosyal medya üzerinden de arama çalışmaları başlattı.



Ahmet’in bulunması için gittiği polis merkezinde gerekli ilgiyi görmediğini belirten anne Türkan Ahmet, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Oğlum en son pazar günü saat 15.30 sıralarında ‘Arkadaşlarımla buluşup kahve içeceğiz’ diyerek evden ayrıldı. 15 dakika sonra telefonla konuştum, bir daha da ulaşamadım. Kendisi astım hastası. Giderken yanına ilacını almamış, sadece cep telefonunu almıştı. Telefonu ise sürekli kapalı, ulaşılamıyor. Kayıp bildirisi için polise gittik. Uzun bir süre beklettiler. Açıkçası beklediğimiz ilgiyi göremedik. Bugün günlerden salı, yeni yıl tatilinin ardından oğlumun okulu açıldı. Ders başı yapması gerek. Astım ilaçlarını sürekli kullanması gerek. Hayatından endişe ediyoruz. İnşallah oğluma sağ salim kavuşurum.”