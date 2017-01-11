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  3. 3 gün yağmur
3 gün yağmur

3 gün yağmur

Bölgede yarın, Cuma ve Cumartesi günü yağmur bekleniyor.

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 Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede yarın, Cuma ve Cumartesi günü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diğer günlerde, parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar; periyodun ilk günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

               

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