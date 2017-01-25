3 gün tutuklu kalacak...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki akşam alacak verecek meselesi yüzünden 39 yaşındaki taksi şoförü Osman Yıldırım’ı kasığından ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.H.T., dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Adam yaralama” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı A.H.T aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, olayda kullanılan suç aleti ise aranıyor.

Müşteki Yıldırım, A.H.T’nin adını verdi...

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Çangaroğlu, Osman Yıldırım’ın 23 Ocak tarihinde saat 23:30’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Kokoreççim” isimli büfenin önünde alacak verecek meselesi yüzünden, henüz tespit edilemeyen kesici veya delici bir alet ile sol kasık kısmına 1 kez sokulmak suretiyle yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan müşteki Yıldırım’ın ilk müdahalesinin ardından “Seni yaralayanı tanıyor musun?” sorusu üzerine zanlı A.H.T’nin adını verdiğini belirten Çangaroğlu, zanlı A.H.T’nin ayni gece tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Çangaroğlu, olayda kullanılan suç aletinin arandığını söyleyerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı A.H.T’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.