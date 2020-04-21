3 gün daha tutuklu

Lefkoşa’da tasarrufunda sahte para ile yakalan zanlı M.A.A.A’nın aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmaması üzerine ek tutuklama talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener 17 Nisan 2020 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da zanlı M.A.A.A’nın tasarrufunda bulundurduğu 2 adet “B099348659’’seri numarası içeren sahte 200 TL’lik banknotları binmiş olduğu ticari taksiye ulaşım ücreti olarak taksi şoförüne verip para üstü olan 260 TL’yi alarak sahtekârlıkta para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda 1 adet daha sahte para bulunarak emare aldığını mahkemeye atardı. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak ifade verdiğini ve ifadesinden söz konusu parayı kendisine verdiğini söyledi kişinin henüz tespit edilemediği belirtti. Polis meselenin aydınlatıla bilmesi ve aranan kişinin yakalanmasına olanak sağlamak için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.