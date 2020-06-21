3 gecede, 3 hırsızlık; 3 tutuklu

Lefkoşa’da 18-20 Haziran tarihleri arasında, bazı iş yerlerinde hırsızlık meselesi ile ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada, zanlı oldukları tespit edilen U.A.J., Y.B.A. ve U.İ. tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldılar.

Polis memuru Coşkun Altındağlı Lefkoşa’da 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında hırsızlık meselesi ile ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada, zanlıların Lefkoşa’da Burcu Restoran’dan, 178 TL para ve bir şişe alkollü içkiyi, Cavada isimli restorandan 36 TL bozuk parayı, Share Copy Dizayn isimli iş yeri içerisinden başka bir müşteriye ait diz üstü bilgisayarı çaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların ayrıca Urfalı Osmanbey Konağı isimli restorana da bir cürüm işlemek kastıyla girdiklerini ancak herhangi bir şey çalmadan çıktıklarını belirtti. Tutuklanan zanlıların evinde yapılan aramada çaldıkları 1 adet laptop ile 1 adet alkollü içkinin tespit edilerek emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini zanlıların verdiği ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti. Yargıç Mine Gündüz zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.