3 belediye başkanı hakkında yazılı şikayet

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 22 Ocak’ta belediye personelini idari izinli sayarak “Afrika gazetesi önündeki linç girişimine katkı koydukları” gerekçesiyle Büyükkonuk, Beyarmudu ve Paşaköy Belediye Başkanları hakkında Sayıştay Başkanlığı’na yazılı şikayette bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “22 Ocak’ta Afrika gazetesine yönelik linç girişiminin kamuda yasadışı, keyfi yönetimlere verilebilecek en güzel örnek olduğunu savunarak, linç girişimine bazı belediyelerin de katıldıklarını” ileri sürdü.



Elcil açıklamasında, “21 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatı yerine getirmek için, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile iş birliği içinde, belediyede görevli personeli idari izinli sayarak Afrika gazetesindeki linç girişimine katkı koyan Büyükkonuk, Beyarmudu ve Paşaköy belediyesi başkanları, devleti zarara uğratmışlardır” iddiasında bulundu.

8 maddeden oluşan ve basınla da paylaşılan şikayet mektubunda Büyükkonuk Belediyesi’nde, 22 Ocak günü için tüm çalışanların idari izinli sayıldığı, Beyarmudu ve Paşaköy Belediyelerinin de Afrika önündeki eyleme katılım sağladıkları, katılan personeli idari izinli saydıkları, ancak söz konusu belediyelerin idari izin verme yetkisi olmadığı kaydedildi.

Mektupta, Büyükkonuk’tan Lefkoşa’ya otobüs kaldırılarak masraflarının belediyeye ödettirildiği iddiasına yer verilerek, tüm personelin idari izinli sayılmasıyla tüm işler ve görevlerin yarım kaldığı ve belediyenin zarara uğratıldığı öne sürüldü.

Şikayet mektubunda ayrıca, bu belediyelerin çalışanlarını söz konusu kararı desteklesin desteklemesin eyleme katılmak zorunda bırakmasının sağlıklı idari ilkelere uygun tutumlu bir idari faaliyet olduğunun söylenemeyeceğine işaret edildi.

Mektupta, Sayıştay Başkanlığı’ndan üç belediyeyle ilgili iddiaların araştırılarak sonuçlarının Cumhuriyet Meclisi ve kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.