“3. Basın Mensuplarına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı" düzenleniyor

“Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” Projesi kapsamında 14-15 Eylül’de “3. Basın Mensuplarına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı” yapılacak.

Konuşulmayan Projesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çalıştay, ara bölgedeki Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi’nde (CCMC) gerçekleşecek.

“Basında insan hakları ve toplumda çeşitliliğin önemine vurgu yapan yayınların önemi, bu konu özelinde yayınlar yapmanın riskleri, yayınlanma sürecinde ve sonrasında basın mensuplarının sorumluluklarının” teoride ve pratik uygulamalarla inceleneceği Çalıştay’da Konuşulmayan Projesi’nin son billboard kampanyası da ele alınacak.

Açıklamaya göre, Thomson Vakfı’ndan medya uzmanı Sue Caro’nun da “yönlendiren” olarak yer alacağı Çalıştay’da Türkçe-İngilizce simültane çeviri yapılacak.