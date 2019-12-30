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3 ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderildi

3 ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderildi

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda Salı günü meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına sebebiyet veren H.Y.E, 3 ayı geçmemek koşuluyla, davası görüşülünceye kadar cezaevine gönderildi.

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Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda Salı günü meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına sebebiyet veren H.Y.E, 3 ayı geçmemek koşuluyla, davası görüşülünceye kadar cezaevine gönderildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Esra Korcan'ın hayatını kaybettiği kazaya neden olan H.Y.E bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeden, zanlı davası görüşülünceye kadar 3 ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderilme kararı çıktı.

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