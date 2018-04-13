3 ayda 5,2 milyon Euro harcama!

Kıbrıslı Rumların, 2018 yılının ilk 3 ayında, kredi kartlarıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde 2,4 milyon Euro, Türkiye’de de 790 bin Euro harcadıkları bildirildi.



Politis gazetesi, JCC şirketinin dün yayınladığı verilere dayanarak, Kıbrıslı Rumların 2018 yılı Mart ayında ise Kıbrıs'ın kuzeyinde kredi kartlarıyla 732 bin Euro, Türkiye’de de 264 bin Euro harcadığını yazdı.

Gazete, “Türk kredi kartlarıyla” Kıbrıs’ın güneyinde, 2018 yılının ilk 3 ayında 5,2 milyon Euro, 2018 yılının Mart ayında ise 1,7 milyon Euro’luk harcama yapıldığını kaydetti.