3 ayda % 47 işsizlik

Bütçe görüşmeleri “1 sterlin 7.76 Türk Lirası” ile başladı.

Türk Lirası’nın yeni bir değer kaybına dair “öngörü” yok bütçede…

Hükümet “dua”ya çıkacak: Allahım TL’ye zeval verme!

İstatistik Kurumu’nun Maliye marifetli acınası “eksi enflasyon” verilerine rağmen hayat korkunç pahalı…

Tam da “karın tokluğu”na bir hayat var artık, ayrıcalıklı bir kesim dışında…

Peki neydi yeni hükümetin vaadi: Türkiye’den para getirmek.

Bu!

Yalnızca!

Peki ne oldu şimdi?



* * *

Birkaç rakam dikkatimi çekti dün:

Kıbrıs Ekonomi’nin manşetinde okudum: “İşsizlik üç ayda % 47 arttı.”

Üç ayda sadece…

Bu işsizlerin ezici çoğunluğu da kadınlar.

Yüzde 70’i…



* * *



“Yerli İstihdam Teşvik Fonu”nun etkin kullanılması konuşuluyordu.

Hükümet değişti.

Şimdi işittiğimiz o ki “fon”daki para kimilerinin iştahını kabartıyor.

Yine “yandaş istihdamı” dönemi başladı.

Kamu kurumları “partililere sözleşme” kapısına dönüştü.

Hâlbuki bu “fon” özele dair yeni istihdamların önünü açmak, mevcut çalışanların alım gücünü artırmak, ekonomiyi büyütmek üzerine düşünülmüştü.



* * *

Bir başka veri de Haberci Ekonomi’de dikkatimi çekti.

Ocaktan eylüle çek yasaklıların oranı yüzde 26 arttı.

Ekonomiye dair hep korkutucu rakamlar bunlar!

İnsanlar daha fazla “borçlanıyor.”

Çok daha fazla bekliyor alacaklılar.

Dolandırıcılık patladı.

“İleri tarihli” çeklerin de ucu bucağı kalmadı artık…



* * *



Taşıma suyla değirmen dönmez lafı beynimize kazındı.

Yine de “Türkiye’den en iyi parayı biz alırız” temelli hükümetlerimiz olabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi hesaplı…

İstediğin kadar “yurttaşlık” ver, yetmiyor.

İstediğin kadar “vilayetleş” olmuyor.

Türkiye kendisi de “destek” arıyor ekonomi için…

Türk Lirası’nda “erime süreci” yeniden başlarsa, pek de iyimser bir tablo beklemiyor bizleri…

Hele yoksullar, güvencesizler, gerçek dar gelirliler için tam bir kabusa dönüşüyor hayat.

Geçiş noktalarından gelen “kur ekonomisi” de olmasa halimiz tam yaman!



* * *



Niyetim “felaket tellallığı” değil ancak…

Bu süreç işletmeler için “küçülme” demektir.

Önce “insandan” tasarruf yapıyor patronlar.

O nedenle büyüyor işsizlik…

Üç ayda % 47!

Üstelik bu “kayıtlı” rakamlar sadece!

Umarım artık “gezmeler, tozmalar” biter, çerçeveli fotoğraf dağıtma gösterişleri azalır, etnik milliyetçilik nutukları üzerinden siyaset sonlanır da gerçekle yüzleşir birileri…

