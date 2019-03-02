“3 ayda, 251 kadına şiddet şikayeti”

Başbakan Tufan Erhürman, 25 Kasım 2018’de kurulan Polis Genel Müdürlüğü'nde Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 26 Kasım’dan Aralık sonuna kadar 103, Ocak ayında 76, Şubat ayında ise 72 şikayet ulaştığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, her üç ayda en fazla şikayetin darp sebebiyle yapıldığını dile getirdi.

Erhürman, kadına karşı şiddetle mücadeleye en yoğun biçimde devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"25 Kasım 2018'de kurulan PGM Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi'ne 26 Kasım'dan Aralık sonuna kadar 103, Ocak ayında 76, Şubat ayında 72 şikayet ulaştı. Her üç ayda da en fazla şikayet darp sebebiyle yapıldı. İlçe bazında en fazla şikayetin yapıldığı ilk üç ilçe Aralık'ta Lefkoşa, Mağusa ve Girne; Ocak'ta Lefkoşa, Girne ve Mağusa ve Şubat'ta Lefkoşa, Girne ve Mağusa oldu. Kadına karşı şiddetle mücadeleye en yoğun biçimde devam edeceğiz. Şikayetler ALO 155 hattına bildirilebilir"