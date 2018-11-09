3 ay hapis yatacak

Girne - Alsancak’ta kıskançlık yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan Nadia Maria Hajjam dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanarak 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu. Kararı okuyan Hacımulla, 27 Temmuz 2018 tarihinde Alsancak’ta sanığın birlikte kaldığı erkek arkadaşı Savaş Şanverdi’yi aralarında çıkan kıskançlık kavgası yüzünden kasığından ve karnından birer kez bıçaklamak sureti ile ağır yaraladığını söyledi. Olayın ardından sanığın tutuklandığını, ifade verip suçunu kabul ettiğini, çok kıskandığı için böylesi bir suç işlediğini söylediğini kaydeden Hacımulla, sanığın erkek arkadaşının ise şikâyetçi olmadığını, ileride evlenecekleri yönünde beyanda bulunduğunu ifade etti.

Hacımulla, Savaş Şanverdi’nin sanığın tutuklu bulunduğu 10 Eylül süre içerisinde haftada iki kez ziyaret ettiğini de söyledi. Sanığın yasada 7 yıl hapis öngören ağır yaralama suçundan yargılandığını kaydeden Yargıç, şikâyetçi olmamasını, genç ve sabıkasız oluşunu, suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini açıklayarak, Ağustos ayı 2018 tarihinden beridir hükümsüz tutuklu olan sanığı 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.