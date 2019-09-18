Sanal bet suçlaması ile tutuklanan B.A., H.Y.G. ve I.Ö. aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Yargıç Meltem Dündar, zanlı B.A.'nın 2019 yılı içinde ikinci kez ağır cezalık suç işlediğine dikkati çekerek, davalarını sulh ve sukun içinde beklemesi gerektiğine değinerek, 3 ayı geçmemek üzere Cezaevi'ne gönderildi.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, mahkemede iş insanı B.A.'ya ait 2 şirket daha tespit edildiğini ilgili tedbirlerin alınması için para kambiyoya yazışma yapıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında Dobra ve Kale Bet'in patronu olduğu tespit edilen B.A'nın elde ettiği yaşa dışı gelirle yaptığı inşaatların taşeronlarını ödediği ve iki şirketin yasa dışı paralarla kurulduğunu kaydetti.

Suiçmez zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını beyan ederek teminat talebinde bulundu.

İş insanı B.A'nın avukatı Kıvanç Rıza mahkemeye 4 tanık dinletti. B.A.'ya Altınkaya Otel'in sahibi Mustafa Otcuoglu, direktörü Şifa Otcuoglu, Malpas Otel'de casino güvenlik müdürü Süleyman Hastan, Girne'de emlak işi yapan Enver Hoca kefil gösterildi.

Tutuklu yargılama

Şans Oyunları Yasası'na aykırı hareket ve suç gelirlerinin aklanmasını önleme yasasına aykırı hareketten tutuklanan iş insanı B.A., İ.Ö., ve H.Y.G. aleyhindeki teminat kararı okundu. Yargıç Meltem Dündar, zanlı B.A.'nın 2019 yılı içinde ikinci kez ağır cezalık suç işlediğine dikkati çekerek, davalarını sulh ve sukun içinde beklemesi gerektiğine değinerek, İş insanı B.A., 3 ayı geçmemek üzere Cezaevine gönderildi.