3.5 yıl hapis yatacak

Fileleftheros gazetesi, Türkiye kökenli ve KKTC kimlik kartı sahibi 23 yaşındaki bir kişinin Kıbrıs’ın güneyinde birçok hırsızlık olayına karışmak ve ateşli silah taşımak suçlarından 3 buçuk yıl hapse mahkum edildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın hırsızlık ve soygun suçlarını birlikte işlediği üç kişinin isimlerini polise verdiğini, kimlik bilgileri tespit edilen ikisi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtirken, şahıs hakkında dün çıkarıldığı mahkemece 3 buçuk yıl hapis kararı alındığını vurguladı.

Şahsın ismine haberde yer verilmedi.