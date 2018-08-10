'3.5 MİLYON TL'LİK İNCELEME

Ayşe GÜLER

Başbakanlık Denetleme Kurulu, Cyprus Airport Services(CAS) hisselerine yönelik yapılan ancak devri gerçekleşmeyen 3. 5 milyon TL’lik ödemeyi mercek altına aldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda ise 2016-2017 mali yılları içinde yetkisiz bütçe aşımı ile birçok firmaya yapıldığı konuşulan ve ödenmeyen 300 bin TL’lik harcamalar da Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından soruşturuluyor.

CAS ile ilgili araştırma önceki hafta, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki soruşturma ise geçtiğimiz Pazartesi başladı.

Her iki konunun da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Denetleme Kurulu’nun basına yansımayan, farklı bir konu ile ilgili de detaylı araştırma başlatma hazırlığında olduğu öğrenildi, ancak soruşturmanın içeriğine yönelik bilgiye ulaşılamadı.

Hatırlanacağı üzere Başbakanlık Denetleme Kurulu, Kıb-Tek’teki ek mesai konusuyla ilgili de soruşturma başlatmış, eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.’İ’ye yetki aşımı, yanıltıcı beyan ve usulsüz olarak toplamda 64 bin 671.32 TL ödeme yapılmasını sağladığı belirlenmişti.

Erdoğan, bu ödemenin 61 bin 423 TL’sinden H.İ ise 3 bin 247.65 TL’sinden sorumlu tutulmuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda 2016-2017 mali yılları içinde “yetkisiz bütçe aşımı” ile birçok firmaya yapıldığı iddia edilen ve ödenmeyen 300 bin TL’lik harcamalar da Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından soruşturuluyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki soruşturma: 4 gün geride kaldı…

YENİDÜZEN’in “Ödenmeyen faturalara soruşturma” başlığıyla da duyurduğu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki inceleme geçtiğimiz Pazartesi başladı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu üyelerinin 2016-2017 mali yılları içinde yetkisiz bütçe aşımı ile bakanlık tarafından birçok firmaya yapıldığı konuşulan 300 bin TL’lik ödenmeyen harcamalarla ilgili başladığı araştırmasında dördüncü gün geride kaldı.

Yapılacak denetimde ‘ akaryakıt, çiçekçilik, kafeterya işletmeciliği, izaz- ikram’ gibi birçok kalemdeki harcamalarla ilgili ‘yetkisiz bütçe aşımı’ yapılarak, devletin zarara uğratılıp uğratılmadığına bakılacak.

Hukuk dışı harcama tespit edilerek, raporlanması halinde konu Başbakan Tufan Erhürman tarafından Başsavcılığa iletilecek.

CAS ile ilgili araştırma önceki hafta, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki soruşturma ise geçtiğimiz Pazartesi başladı. Her iki soruşturmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

CAS’daki 3.5 milyon TL’lik ödeme, Güvenç Çandaş’a hisse devrine yakın markaj…

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun gündemindeki diğer önemli konu ise Cyprus Airport Services(CAS) hisselerine yönelik yapılan ancak devri gerçekleşmeyen 3 .5 milyon TL’lik ödeme…

Kurul, 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleşmeyen ödeme sonrası yapılmayan devir ile ilgili 8 sene sonra araştırma başlattı.

Bir hafta önce başlayan soruşturma kapsamında hem Güvenç Candaş’a yapılan hisse devri hem de 3.5 milyon TL’lik ödeme sonrası yapılmayan devir de mercek altına alındı.

Soruşturma, Başbakan Tufan Erhürman’ın talimatı ile başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda gündem:

Yetkisiz bütçe aşımı, 300 bin TL’ye ulaşan ödenmeyen harcama

2016-2017 mali yılları içinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yapılan ve ödenmeyen harcamalarla ilgili soruşturma gündeme gelmişti.

Söz konusu mali yılından kalma borç miktarının ilk etapta 78 bin 111 TL ifade edilmiş, ardından da yetkisiz bütçe aşımından dolayı bu rakamın 300 bin TL’ye ulaştığı öğrenilmişti.

Yaratılan bütçe açığının akaryakıt, çiçekçilik, kafeterya işletmeciliği, izaz- ikram gibi birçok kalemdeki harcamalara olduğu ifade edilmişti.

Bakanlık konuyu Savcılığa da iletmişti.

Devletin zarara uğratıldığının tespiti durumunda, İyi İdare Yasası’na göre buna neden olan kamu görevlisi her hangi makamda olursa olsun dava edilip tüm zarar ziyan şahsına ödetileceği belirtildi.

CAS meselesi…

3 milyon 500 bin TL ödeme yapıldı, devir gerçekleşmedi

Kamuoyunda yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle gündemde olan Cyprus Airport Services (CAS) hisseleri için ise 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 3 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığı, ancak, hisselerin devir işlemlerinin gerçekleşmediği ortaya çıkmıştı.

Başbakan Tufan Erhürman, geçmişte Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanları devlete istihdam edilirken, o dönem ‘CAS’ kapsamında yer hizmetleri veren kadronun da bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi, “Şu anki CAS tümüyle özel bir şirkettir, devletin hiçbir ataması yoktur, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın tasfiye süreci sonrası ortaya çıkan bir yapıdır” demişti.

Tasfiye süreci hukuk danışmanlarınca doğrulan bu bilgi sonrasında, Başbakan Tufan Erhürman, “Bunun izini süreceğiz, kamusal bu kaynağın hesabını soracağız” diye konuşmuştu.

