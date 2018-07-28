3.5 milyon ödendi, hisseler alınmadı

Cenk Mutluyakalı



Cyprus Airport Services (CAS) hisseleri için 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 3 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığı, ancak, hisselerin devir işlemlerinin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Başbakan Tufan Erhürman, geçmişte Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanları devlete istihdam edilirken, o dönem ‘CAS’ kapsamında yer hizmetleri veren kadronun da bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi, “Şu anki CAS tümüyle özel bir şirkettir, devletin hiçbir ataması yoktur, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın tasfiye süreci sonrası ortaya çıkan bir yapıdır” dedi.

“Yeni bir popülizm ya da devlet kaynaklarını istismar etmek bizden beklenmesin” diyen Erhürman, “Haziran ayında sosyal devlet anlayışı ve ön görülemeyen mağduriyet nedeniyle CAS çalışanlarına son kez mali katkı yapılmıştır, bu durum CAS çalışanlara da söylenmiştir” dedi.

Ülkenin ekonomik dar boğaz içinde olduğunu, devlet bütçesinin açık verdiğini, kuraklık ödemelerinin beklediğini anlatan Erhürman, “Bu ortamda 137 kişi nereden maaş vereceğiz? Hangi hukuki dayanakla bütçeye yeni bir maaş yükü yaratacağız? Kamu kadrolarında ihtiyaç duyulmayan 137 kişiyi devlete istihdam edersek, peki, gerçekten ihtiyacımız olan kadrolar, uzmanlar ve dışarıda bunun için bekleyen işsiz insanlar ne olacak?” diye de sordu.

Başbakan Erhürman:

“Kimse bizden yeni bir popülizm ya da devlet imkanlarını istismar istemesin”

“CAS Genel Müdürü’nün ‘burası özel şirkettir’ diye kendi yazılı beyanı var.”

“Bu CAS’ın devletle ilgisi yok. CAS Yönetim Kurulu’na devletten atanan kimse yok.”

“3.5 milyon TL ödeme yapıldı, hisseler alınmadı, peşine düşeceğiz.”

“KTHY’deki CAS çalışanları zaten devlete istihdam edilmişti.”

“Haziran ayında son kez mali katkı yaptık, bunu da çalışanlarla paylaştık.”

“Elbette orada çalışan insanlar için içimiz sızlıyor. Ancak fail biz değiliz.”



3.5 milyon belgelendi



Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin iktidarda olduğu İrsen Küçük Hükümeti döneminde “K-312-2010” tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Cyprus Airport Services (CAS) Ltd’deki A ve B sınıfı hisseleri için 3.500.000.00 Türk Lirası ödeme yapıldı.

Bu ödeme sonrasında ise hiçbir hisse devri yapılmadığı ortaya çıktı. Tasfiye süreci hukuk danışmanlarınca doğrulan bu bilgi sonrasında, Başbakan Tufan Erhürman, “Bunun izini süreceğiz, kamusal bu kaynağın hesabını soracağız” diye konuştu.





Başbakan’dan açıklamalar



Başbakan Tufan Erhürman, dün, CAS’taki gelişmelere yönelik iddialar ortaya koyan bir grup gazeteci ile bir araya geldi, açıklamalar yaptı.

Erhürman’ın şu sözleri öne çıktı:



“Şimdi bana yeniden popülizm yap, hukuk tanıma, kamusal kaynakları gözetme diyorlar. Bunu yapamam.”

“Elbette orada çalışan insanlar için içimiz sızlıyor. Çok ciddi eğitim almış insanlar da var. Kendilerine gerçekleri belgeleri ile anlattım. İçimiz sızlıyor ancak fail biz değiliz.”

“Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanları istihdam edilirken, o dönem tercih eden CAS çalışanları zaten istihdam edilmişti. Hisse devri yapılan bu CAS’ın devletle ilgisi yok, hükümetten atama da yoktur, tümüyle özel bir şirkettir.”

“CAS çalışanlarına, mayıs ve haziran aylarında katkı yaptık, ancak, yeni bir katkı mümkün değildir, kendilerine de açıklıkla söylendi.”

“Bu CAS’ın hükümet ya da kamuyla hiçbir ilgisi yoktur, özel bir şirkettir, tek yapabileceğimiz yeni bir iş imkanı sağlayabilir miyiz, bunun için aracılık yapmaktır.”

“CAS Yönetim Kurulu’na devlet atanan kimse yoktur.”



Savcılık görüşü



Başbakan Tufan Erhürman, ilgili şirket hakkında KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık) görüşünü de gazeteciler ile paylaştı.

13 Haziran 2018 tarihinde KKTC Başsavcısı adına Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk imzalı değerlendirmede, “Fasıl 113 Şirketler Yasası tahtında kuruluş tescil edilen Cyprus Airport Services (CAS) Limited’in Hisseleri ile Mahdut Mesuliyetli Özel bir Limited Şirket ve/veya Özel Hukuk Tüzel Kişiliği’ne haiz bir şirket olduğu ve Devlete bağlı bir kuruluş olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı kanaatimde olduğumu belirtirim” dedi.

Erhürman, CAS’ın “tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları” ve “HAVAŞ” ortaklığında bir şirket olduğunu, 2014 senesinde hisse devri yapılarak, Havaş hisselerinin Güvenç Candaş tarafından alındığını söyledi.

“Peki, Güvenç Candaş bu hisseleri nasıl aldı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yakın mesai arkadaşıdır” sorusu üzerine ise Tufan Erhürman, “Bu ayrıca bir araştırma konusu olabilir, ancak, bu şirketin özel bir şirket olduğu gerçeği değişmez. CAS’a son dönemlerde pek çok siyasi istihdam yapıldığını da biliyoruz. Peki ne bekliyorsunuz? Yine popülizme devam ederek, özel bir şirket olan CAS çalışanlarının tümünü kamuya mı aktaralım? Bu mümkün değildir” dedi.

Başbakan Erhüran, CAS eylemlerindeki polis müdahalesine yönelik sorular üzerine ise “Polisle görüştüm, yolculuların seyahatlerinin engellenmemesi için bir müdahale gerekiyorsa, bu ölçülülük ilkesi içinde olmalıdır. Yolcuların havaalanına girişinin engellenmesi de doğru değil. Elbette eylemin ruhunda, biz engelleriz, geliniz siz de bize müdahale ediniz yönünde bir davet olabilir. Ama polis müdahalesi ölçülü olmalıdır. Bunu polisle de görüştüm” değerlendirmesi yaptı.







Fikret Çavuşoğlu gerçeği: 108 bin TL’lik sözleşme



Cyprus Airport Services (CAS) Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu’nun 24 Ekim 2017 tarihinde, söz konusu işletme ile yıllık 108 bin TL karşılığı Genel Müdürlük ve Danışmanlık sözleşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Sözleşmeye göre fesih için dahi bu rakamın yarısının Çavuşoğlu’na ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, sözleşmeye göre Fikret Çavuşoğlu’nun yakıt, araç kasko ve cep telefonu giderleri de karşılanıyor.

Sözleşmede ayrıca Çavuşoğlu’nun ücretinin “12 taksitte veya ihtiyaç halinde toplu olarak ödeneceğinin” belirtilmesi dikkat çekiyor.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın iflas sürecinde kurumun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Fikret Çavuşoğlu’nun, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın soruşturma istemine karşı 20 Şubat 2017 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na yazdığı yazıda, “CAS Limited Özel bir şirkettir, idari denetime tabi bir kurum değildir” dediği de belgelendi.

Çavuşoğlu aynı yazısında “CAS sadece kendi hissedarlarına karşı sorumludur” görüşünü ortaya koymuştu.

Çavuşoğlu, CAS çalışanlarının eylemlerinde, işletmenin “devlet kurumu” olduğunu iddia etmiş ve çalışanların da “kamuya alınması gerektiğini” söylemişti.

137 çalışanı bulunan CAS adına bir grup “CAS ile ilgili devir formunun imzalanarak şirketin devlete devredilmesi”, “maaşların ödenmesi”’ ve “şirketin durumunun iyileştirilmesi” talebiyle bir süredir eylem yapıyor.