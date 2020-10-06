3, 4 ve 5’inci sınıflar için de ziller çaldı

Fehime ALASYA

Küçük yaş gruplarıyla 1 Ekim’de başlayan yüz yüze dönüşümlü eğitimde, dün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflar için ziller çaldı. Birçok okul ve veli, hijyen malzemesi, ateş ölçer, maske, sınıf ve kantinlerdeki mesafeye büyük önem gösterdi.

Okul müdürlerine göre; okullardaki hijyen malzemeleri şimdilik eksiksiz… Ancak bu durum, ‘devamı gelir mi’ endişesinin önüne geçemedi…

Birçok okulda yığılmanın engellenmesi için birden fazla giriş, çıkış kapısı açıldığı görülürken, öğrenci ve ailelerin maske kuralına çok özen gösterdiği dikkat çekti.

YENİDÜZEN, Lefkoşa bölgesinde rastgele seçilen bazı okullarda, yeni eğitim yılına dair gözlem yaptı.

Okullara giriş çıkışlardan, oturma düzenine, tuvaletlerdeki hijyenden, toplu taşıma servisine dek pek çok uygulamayı yerinde inceledi.

Müdürler, okulların açılışında temizlik malzemesi, dezenfektan, sabun, maske eksikliği gibi sıkıntıları bulunmadığını dile getirirken, ilerleyen zaman içinde sürecin ne getireceğine dair belirsizlik olduğunu paylaştı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise ihtiyaç doğrultusunda bu taleplere yetişeceklerini, hijyen malzemesi dağıtımının arkasının geleceğini, sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti.

“Önemli olan yardımların sürmesi…”

Eğitim Bakanlığı’nın temizlik malzemesi konusunda yeterli yardımı yaptığını ifade eden bazı okul müdürleri, önemli olan bu yardımların arkasının gelmesi olduğunun altını çizdi.

Bazı müdürler, “Açılışımızda hiçbir hijyen malzememizde sıkıntımız olmadı. Fakat önemli olan bunların ilerleyen süreçte de korunabilmesi, bu yardımların sürmesi” dedi.

Öğretmenler odası bile açık havaya taşındı

Kimi okullarda öğretmenler odası bile açık havaya taşındı, kimi okulların kantinleri hiç açılmazken, kimilerinde ise tek tük öğrencinin alışveriş yaptığı dikkat çekti. Okullarda birçok noktada ‘sosyal mesafe’ uyarıları da yer aldı.

Öğrenciler, teneffüslerde dahi ‘sosyal mesafe’ kuralına uymaları için sürekli uyarıldı. Hademe sayılarının da bazı okullarda arttırıldığı dikkatlerden kaçmazken, tuvalet önlerinde bile ayrı hademe olduğu ve çocukların hijyen ile mesafe kuralı konusunda sürekli uyarıldığı gözlemlendi.

Mesafe uyarıları: ‘Mesafeyi koruyalım, sağlıklı kalalım’

Bazı okullarda, sadece kantin önleri değil, koridorlar da sosyal mesafe uyarılarının olduğu zemin işaretleri ile donatıldı. Çağlayan İlkokulu’ndaki koridorlara ‘mesafeyi koruyalım, sağlıklı kalalım’ yazıları konuldu.

Teneffüslerde derin bir sessizlik

Bazı okullardaki oyun parkları, güvenlik bantları ile kaplanırken, bazılarında ise salıncaklar kaldırıldı.

Teneffüs saatlerinde cıvıl cıvıl olan okul bahçelerinde, derin bir sessizlik hakimdi.

Nöbetçi öğretmenlerin arttırıldığını ifade eden müdürler, çocukların teneffüslerde oynadığı alanların da bölgelere ayrıldığını anlattı. Nöbetçi öğretmenlerin yanında sınıf öğretmenler de okul bahçesinde gezindi.

Yapılan düzenleme ile kalabalık grupların da önüne geçildiğini belirten müdürler, “4. ve 5. Sınıflar daha çok anlayacak yaştadır, bu nedenle onların oyun alnını park tarafına yaptık. Çünkü orada oynamak yasaktır dendiği zaman, dinleyecek ve gitmeyecek. Ama 1. veya 2. sınıf bir çocuğa bunu anlatmak çok zordur. Ne kadar da kapalıdır deseniz gidebilir.” dedi.

Teneffüs saatlerinde futbol, basketbol, tek ayak gibi temaslı olan oyunlar da artık yasak.

Okul tuvaletlerinde büyük titizlik…

Tuvaletlerde titiz uygulamalar dikkat çekti. Şehit Tuncer İlkokulu tuvaletlerindeki büyük titizlik birçok okula örnek oldu. Okul tuvaleti önündeki bir görevli, çocukları hijyen ile mesafe kuralları konusunda sürekli uyardı, tuvaletler sık sık dezenfekte edildi.

Tuvaletlerde görevlisi bulunmayan bazı okulların ise sabunları sınıfta tutuldu, her sınıfın kendine ait sabunu olduğu belirtildi.

Kapılar çoğaltıldı

Giriş çıkışlardaki yığılmayı önlemek için fiziki yapısı uygun olan birçok okulda çeşitli noktalarda bahçe kapıları açıldı.

Bu kapılardan, önceden gruplandırılan öğrencilerin girişine izin verildi. Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda giriş ve çıkışlarda diğer okullara göre bir nebze de olsa yoğunluk yaşandığı gözlemlendi.

Aileler, 'A Kapısı', 'B Kapısı' diye ayrılan okula giriş noktalarında ilk günün bilinmezliğiyle sıkıntılı anlar yaşasa da sorun kısa sürede kapılarda görevlendirilen birçok öğretmen yardımıyla çözüldü.

Sınıf girişlerinde de dezenfektan...

Bazı okullarda, tüm sınıf girişlerine dezenfektan konuldu. Öğrenciler, sınıfa girip yerine otururken de ellerini dezenfekte etti.

Dönüşümlü eğitim

Her sırada isimler...

Normal şartlarda 30, 35 kişilik olan sınıflarda, dönüşümlü eğitim ile bu sayı 13, 14’e kadar düşerken, kalabalık olan sınıflar nedeniyle sayısı 17’yi bulan sınıflar olduğu da gözlemlendi.

Sınıflarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da öğrenci sıralarının üzerindeki isimlikler oldu. Öğrenciler arasındaki teması azaltmak için yapılan uygulama, öğretmenlerden de tam not aldı.

Buna karşın bazı küçük yaş gruplarındaki çocukların alınan tüm önlemlere rağmen temasta bulunduğu da dikkat çekti.

Süreç ötelendikçe ötelenmişti…

Hatırlanacağı üzere, yeni eğitim yılına 1 Eylül'de başlanmış, ülkedeki vaka sayılarının bir anda artması, akabinde bazı okul öğrencilerinde virüs görülmesiyle okullar yeniden kapatılmıştı.

Okulların yüz yüze eğitime başlaması için ilk olarak 1 Eylül tarihi belirlenmiş, ancak bu karar Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda 14 Eylül’e ertelenmişti.

Daha sonra alınan kararla ilkokul 1 ve 2. sınıfları 7 Eylül’de yüz yüze eğitime başlatılmış, o günlerde ülkede artan vaka sayısından dolayı eğitime yeniden ara verilmiş ve 14 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 Ekim’de başlamasına yönelik Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile takvimlendirme yapmıştı.

Sendikalar ‘sürdürülebilirlik’ istemişti

Öte yandan öğretmen sendikaları Eğitim Bakanlığı’nın okullarda aldığı COVID-19 önlemlerini yetersiz bulmuş, hükümeti daha fazla önlem için uyarmıştı. KTOEÖS’ndan yapılan açıklamada, UBP-HP hükümetinin yapmadıkları listelenmiş, bu listenin başında; Okullarda temiz su, sabun, peçete sağlamadığı, kantinlerde önlem alınmadığı, seyreltilmiş modelde ders saatlerini ve teneffüsleri belirlenmediği, tek bir sağlık personeli/ okul hemşiresi veya hekimi atanmadığı, her okul için sürdürülebilir temizlik, hijyen malzemesi için bütçe oluşturulmadığı, sosyal mesafe tedbirleri için hiçbir çalışma yapılmadığı yer almıştı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Random test talep ettik”

Sağlık Bakanlığı’ndan okullarda random testler yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Sağlık Bakanlığı zaten rutin testlerine devam ediyor. Biz okullarda random test yapılmasıyla ilgili bir programlama yapmadık ama talepte bulunduk. Bu okulların açılma kriterlerinde de vardı.” dedi.

Okullardan çok iyi dönüşler aldığını dile getiren Çavuşoğlu, bazı okul yönetimlerinin dezenfektan malzemeleriyle ilgili kaygısını da değerlendirdi.

“Okullara tonlarca malzeme dağıttık, dağıtıma daha da devam edeceğiz.” diyen Çavuşoğlu, ihtiyaç doğrultusunda bu taleplere yetişeceklerini, hijyen malzemesi dağıtımının arkasının geleceğini kaydetti.

Okul servisleri de tedirgin:

Giriş ve çıkışlarda dezenfekte, koltuklardaki oturma düzeni de seyreltildi…

‘Dönüşümlü eğitim’ kapsamında okul servisi kullanımında da sosyal mesafenin korunması daha kolay sağlandı.

Birçok velinin endişeli olduğu için okul servisini kullanmaktan kaçındığı ifade edilirken,

bazı okul servislerinde taşınan çocuk sayısı da yarı yarıya düşünce büyük otobüslerin neredeyse yarısı boş kaldı, küçük minibüslerde ise öğrenciler, ikişerli koltuklarda tek kişi oturdu.

Okul servisindeki görevliler, sabah çocukları otobüse almazdan önce ateşini ölçerken, çocukları okula teslim ettikten sonra dezenfektanlarla toplu taşıma araçlarının içini temizledi. Çocuklar okul çıkışında da servislere alınırken ellerine kapıda dezenfektan sıkıldı, maske kullanımı konusunda uyarıldı. Kardeş olan öğrencilerin ise aynı koltukta oturmasına müsaade edildi.



Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda giriş ve çıkışlarda diğer okullara göre bir nebze de olsa yoğunluk yaşandığı gözlemlendi.



Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda her sınıfta birer dezenfektan takıldı. Öğrenciler burada da ellerini dezenfekte edip sınıfa girdi.



Çağlayan İlkokulu’ndaki koridorlara ‘mesafeyi koruyalım, sağlıklı kalalım’ yazıları konuldu.



Şehit Tuncer İlkokulu’nda tuvalet önündeki bir görevli, çocukları hijyen ile mesafe kuralları konusunda sürekli uyardı, tuvaletler sık sık dezenfekte edildi.