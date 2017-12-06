Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 2’şer yıl hapis yatacaklar
2’şer yıl hapis yatacaklar

2’şer yıl hapis yatacaklar

Lefkoşa’da Devlet Hastanesi’nin park yerinde 11 Temmuz’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan sanıklar Adnan Yusein ve Cengiz Saybaş, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık aleyhindeki davalar dün karara bağlandı.

A+A-

Lefkoşa’da Devlet Hastanesi’nin park yerinde 11 Temmuz’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan sanıklar Adnan Yusein ve Cengiz Saybaş, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık aleyhindeki davalar dün karara bağlandı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Cengiz Aybaş’ın Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanmasına karar verirken, Adnan Yusein, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık’ı 2’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bu haber toplam 277 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler