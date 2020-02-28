Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın sonrasında tahliye edilen hastalarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kolan Hastanesi'ne 22, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 42, Kamiloğlu Hastanesi’ne 2, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne 2, Girne Akçiçek Hastanesi’ne 14, Mağusa Devlet Hastanesi’ne 4 hasta sevk edildi. Sevk edilen hastaların 24’ünün yoğun bakımda olduğu, bunların ikisinin yaşamını yitirdiği, 11’inin yeni doğan çocuk olduğu ve genel durumlarının stabil bulunduğu ifade edildi.

291 hastanın 86'sı tahliye edildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören 291 hastanın 86'sı 12:00 itibarıyla 6 farklı hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, sevk edilmeyen hastaların tedavisine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Kolan Hastanesine 22, Mağusa Devlet Hastanesine 4 hasta sevk edildi. Sevk edilen hastaların 24’ünün yoğun bakımdan olduğunu, bunların iki tanesinin yaşamını yitirdiğini, 11’inin yeni doğan çocuk olduğunu ve genel durumlarının stabil olduğu ifade edildi. Hangi hastanın hangi hastaneye sevk edildiğini öğrenmek için 0392 228 3740 direk hat hizmete kondu.

Poliklinik, Onkoloji Merkezi, Dializ Bölümü, Pisikiatri Bölümü, Diş Bölümü, Göğüs Hastalıkları servisi, Enfeksiyon Bölümü ve Laboratuvar hizmeti vermeye devam ediyor.

Yangının 6:47’de çıktığı ve itfaiyenin bilgilendirildiği, hastanede yangın çıktığı saatlerde 291 hastanın bulunduğu, yangından etkilenen tüm bölgelerde önce tahliyenin başlatıldığını akabinde de sevklere başlandığı kaydedildi.