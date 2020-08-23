29 yıldır çiçekçilik yapıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

46 yaşındaki Hanife Karataş, 29 yıldır bu işi yaptığını belirterek, daha önce hiçbir sektörde çalışmadığını ve işini sevdiğini söyledi. Onun dışında mutfakta olmayı çok sevdiğinden bahseden Karataş, ev yemekleri, pasta ve börekler yaptığını sözlerine ekledi.

“İşimi seviyorum”

İşine nasıl başladığını aktaran Hanife Karataş, 29 yıldır işini severek yaptığını ve bu işin özveri gerektiren bir iş olduğunu dile getirdi. Karataş; “Daha önce herhangi bir sektörde çalışmadım.

Bu meslek o yıllarda eşimin mesleğiydi. 1991’de başladım ve 29 yıldır devam ettiriyorum. Mesleğimden oldukça memnunum, işimi seviyorum. Özveri gerektiren ve çok zor bir iştir” dedi.

“Mutfakta olmayı çok seviyorum”

Bu mesleği yapmasanız, hangi meslekte olurdunuz sorusuna da cevap veren çiçekçi Hanife Karataş, mutfakta olmayı çok sevdiğini söyledi. Karataş; “Eğer bu işi yapmasam ev yemekleri yapardım. Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ev yemekleri, pasta ve börek yapımında iddialıyım. Ama bunları yapacak zamanım ne yazık ki yok. Bu işi yapmayı bir dönem yapmayı düşündüm ama bu işten dolayı cesaret edemedim” şeklinde konuştu.

“İşlerimiz düştü”

Ciddi bir pandemi süreci yaşandığını da kaydeden Karataş, bu yıl düğünlerin azalmasının sektörü çok etkilediğini de belirtiyor. Hanife Karataş; “Bu yıl düğünlerin az olmaması işlerimizi düşürdü. İşler zaten genel anlamda düşüktü. Artık insanlar çiçek yollamak yerine para takmayı tercih ediyor. Bizim işimiz genelde doğum günleri ve cenazelerde oluyor” ifadelerini kullandı.