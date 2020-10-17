29 yaşındaki genç ölü bulundu

Girne'de Nijerya uyruklu Collins NKENNA NWAULU (E-29) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Polis'ten yapılan açıklamda, cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.