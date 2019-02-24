“29 senedir barış hayalindeyim”

Hugo Ali “Barış gelirse her şey düzelir. Birleşik Kıbrıs olmasını istiyorum”

Dila ŞİMŞEK

Hugo Ali, 89 yılında Kıbrıs’a üniversite eğitimi almak için gelmiş. Sudan’lı Ali, öncesinde ise altı ay Türkiye’de yaşamış, orada hızlandırılmış dil kursu alarak Türkçeyi iki ayda öğrenmiş. Ali toplamda Türkçe, Fransızca, Arapça ve İngilizce olarak dört dil biliyor. Bir arkadaşının tavsiyesine uyup geldiğini söyleyen Ali, eşyalarını toplayıp gelmiş. Okurken hobi olarak DAÜ radyosunda çalışmaya başlayıp, sonrasında ise radyoda profesyonel olarak çalışmaya başlamış. On dokuz yıldır aynı radyoda (Radro Sim’de) çalışmaya devam ediyor. Mesleği sayesinde daha çok insan tanıyıp arkadaş edindiğini, çevresinde hep yerlilerle olduğunu anlatıyor. Eşi ve kızı ise, memleketleri olan Sudan’da yaşıyor. Ali, burada temelli yaşayacağını söylüyor.

“Burada yaşamaktan çok memnunum”

Ali, Kıbrıs’ta yaşamaktan çok memnun olduğunu dile getiriyor. İlk geldiği zamanlarda, ülkede çok sayıda yabancı öğrenci yokmuş. O dönem, yabancı öğrenciler için kurulan bir birlikte, dış ülkelerden öğrenci gelmesi için katkı sağlamaya çalışmışlar. Üç sene boyunca o dönemde burada olan yabancı öğrencilere destek vermiş. Yavaş yavaş yerli insanlarla da kaynaşmaya başlayan Ali, “En yakın arkadaşlarım hep Kıbrıslı” diyor.

“Hiç kötü muamele görmedim”

Ali, geldiği dönemde yerli halktan hiçbir ayrımcı tavır görmediğini, aksine herkesin kendisine destek olduğunu ve sıcakkanlı davrandığını belirtiyor. “Hiç unutmam, kaldığım mahalledeki bir aile beni çok severdi, yılbaşı olsun, bayram olsun hep birlikte geçirirdik” diyor. Ali, tam da bu sebeple Kıbrıs’ı çok sevdiğini söylüyor. “Ama Türkiye daha farklıydı. İnsanlardan ‘bu Arabın burada ne işi var’ gibi laflarını duyardım, ya da hal ve tavırlarından beni yargıladıklarını sezerdim” diyen Ali, insanların kendisine tuhaf baktığını, o dönemde Türkiye’de yabancıların çok bulunmadığını anlatıyor.

“Kıbrıs’ta yaşamda elbette ki şikayetlerim de var”

Ali, yıllar geçtikçe nüfus artmasıyla suçun da arttığını söylüyor. “Uyuşturucu, yolsuzluk ve şiddet olaylarının böylesine güzel ve küçük bir yerde bu kadar normalleşmemesi gerekiyor” diye anlatıyor. Aynı zamanda altyapı ve ulaşım eksikliğini de vurgulayarak “Toplu taşıma olmaması, trafiğe ve kazalara da sebebiyet veriyor. Toplu taşıma olsa, daha az insan araba kullanırdı. Ayrıca, insanların cebi için de daha ekonomik olurdu. Ancak şu an, istesek de bir yere gidemiyoruz. Saat 6’dan sonra hayat duruyor” diyor. Ali, Sudan’ın üçüncü dünya ülkesi olması sebebiyle insanların devamlı söylemlerde bulunduğunu, ancak “Sudan’da bile 7/24 toplu taşıma var” diyerek yakınıyor. Serbest piyasanın da olmaması gerektiğini düşünen Ali, “Her işletmenin kendince fiyat biçmemesi lazım. Bu, yetkililer tarafından devamlı denetlenip cezalandırılmalı. Ekmek 1.5 TL ise, başka bir markette bunu 2 TL’yi bulmamalıyız” diyor.

Kıbrıs’ta neyi değiştirmek isterdiniz?

Ali, bu soruya barış diye cevap veriyor. “Barış gelirse her şey düzelir. Birleşik Kıbrıs olmasını istiyorum. Buraya gelirken Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi olduğunu biliyordum. O zamandan beri barışın gelmesini umuyorum. Kıbrıs’ın genelinde yaşanan sıkıntılar barışla birlikte çözülmeye başlayacaktır. İster ekonomi, ister politika, ister ulaşım ve sağlık olsun…” diyor. “Barışla birlikte Kıbrıs daha da yaşanılabilir, adaletli bir yer olacaktır”

Hugo Ali, Kanal sim ve Sim Radyo'nun en eski çalışanlarından...



Hugo Ali, bir süre önce Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde eşi ile evlenmişti