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288 kişi Türkiye'ye gönderildi

288 kişi Türkiye'ye gönderildi

KKTC'den Türkiye'ye  gönderilen 288 kişi, yeni tip coronavirüs önlemleri kapsamında Karaman'da karantinaya alındı

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KKTC'den Türkiye'ye gönderilen 288 kişi, yeni tip coronavirüs önlemleri kapsamında Karaman'da karantinaya alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na götürülen 288 kişi, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere Karaman'a yurda götürüldü.

 

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