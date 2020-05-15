288 kişi Türkiye'ye gönderildi
KKTC'den Türkiye'ye gönderilen 288 kişi, yeni tip coronavirüs önlemleri kapsamında Karaman'da karantinaya alındı
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KKTC'den Türkiye'ye gönderilen 288 kişi, yeni tip coronavirüs önlemleri kapsamında Karaman'da karantinaya alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na götürülen 288 kişi, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere Karaman'a yurda götürüldü.
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