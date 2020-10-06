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2811 test yapıldı, 3 pozitif vaka

2811 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2811 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2811 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, 3 pozitif vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını belirtti.

6 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2811

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3   

Ülke dışından gelen vakalar - 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar – 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 179.359  

Toplam Vaka Sayısı- 778  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 731

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 28  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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