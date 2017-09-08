28 yerli ürünün 5'inde limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin son gıda denetimlerinde 77 ithal ürünün 4’ünde, 28 yerli ürünün de 5’inde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Piyasada oluşan açık nedeniyle ithal izni verilen domateslerin tümünde yapılan analizlerde ise herhangi bir limit üstü pestisit kalıntısına rastlanmadığı açıklandı.

Tarım Dairesi, 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Devlet Laboratuvarı’nda yaptırdığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını basın açıklamasıyla duyurdu.

İTHAL ÜRÜNLER… 73’Ü TEMİZ, 4’Ü LİMİT ÜSTÜ

Çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, ithal soya küsbesi, nektarin, şeftali, elma çeşitleri, havuç, biber çeşitleri, domates, üzüm, yeşil lolorosso, kırmızı lolorosso, beyaz lahana, üzüm, taze fasulye, mısır yemlik, buğday unu ve armut analizlerinde 77 numuneden 73'ü temiz, 4’ü limit üstü çıktığı belirtildi.

Limit üstü çıkan Engin Hürsen Ltd. ait 2 parti üzümün 1 partisi imha, 1 partisi de menşei iade edildi. SvS Ticaret Şti.Ltd'e ve Selgün Ticaret'e ait elma da imha edildi.

YERLİ ÜRÜNLER… 23’Ü TEMİZ, 5’İ LİMİT ÜSTÜ

Tarım Dairesi’nin analiz yaptırdığı yerli ürünlerden börülce, kereviz, nar, domates, biber çeşitleri, Verigo üzüm, maydanoz, salatalık, patlıcan, turp ve rokadan alınan 28 numunede 23'ü temiz çıkarken, 5 ürün limit üstü kalıntı bulundu.

Limit üstü kalıntı olduğu saptanan Gayretköy’de Turan Yeşilyayla'ya ait biber, Yayla’da Cengiz Kamber'e ait Verigo üzüm, Cengizköy’de Erdinç Yönel'e ait maydanoz ve Lapta’da Mehmet Dolmacı'ya ait dolmalık biber ve sivri biberin hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Geçen hafta limit üstü çıkan Yıldırım’da Zuhal Nalbantsoy’a ait marul imha edildi.