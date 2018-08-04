28 yaşındaki genç havuzda öldü
28 yaşındaki Samet Demirtaş'ın havuz içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
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28 yaşındaki Samet Demirtaş, Alsancak’ta bir tatil köyünde rahatsızlandı ve yaşamını kaybetti.
Polisten alınan bilgilere göre, dün saat 14.00 sıralarında Golden Valley isimli tatil köyünde yaşanan gelişme üzerine soruşturma başlatıldı.
28 yaşındaki Samet Demirtaş'ın havuz içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
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