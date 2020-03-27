"28 şüpheli vakayı taşıdıktan sonra test yapılmadı"

Salamis Otel'de karantina altında tutulan Alman turistleri taşıyan otobüs şoförlerinden birinde coronavirüs tespit edilmesi gözleri diğer şoförlere çevirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan otobüs şoförlerinden Salahi Debreli “Salı günü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne giderek bana test yapılmasını talep ettim” dedi.

“Biz bir kamu görevi yaptık biz de tedirginiz. Biz de tedirginiz. Ancak hedef gösterilmek de ağrımıza gidiyor. Sağlık Bakanlığı bize hemen test uygulamalıydı” diyen Debreli, Alman turist kafilesinin taşındığı gün 10 otobüs şoförünün görev yaptığını anlattı.

Büyük bir risk alarak kafileleri taşıdıklarını söyleyen Salahi Debreli “Hastaneye gittim, test yapılmasını talep ettim. Bana ‘git de seni daha sonra çağıracağız’ denildi. Benim suçum ne?” diye konuştu.

Vakaların ilk çıkmaya başlaması ile kendilerine bir test yapıldığını ancak son taşımacılıktan sonra bir test yapılmadığını dile getiren Debreli "28 şüpheli vakayı taşıdıktan sonra bir test yapılmadı" dedi.

“Yakın zamanda bir ameliyat geçirdim, ben de test yaptırmak istiyorum” diyen Debreli, herkesin sorumlu davranması gerektiğine işaret etti, "Biz kendi önlemlerimizi alarak bu taşımacılığı tüm risklere rağmen gerçekleştirdik" dedi.

Bu akşam da bir uçağın geleceğini söyleyen Debreli bu yolcuları da taşıyacaklarını ifade etti.

Bu arada, bu sabah Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu televizyon programına katılan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgedeki riskin hala çok yüksek olduğunu iddia ederek, tüm ihbarlarına rağmen Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoförün hala karantinaya alınmadığını ileri sürdü.